Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 14 si 15 mai, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, efectueaza o vizita oficiala in Republica Elena, la invitatia ministrului elen al apararii, Panos Kammenos, informeaza MApN. In cadrul discutiilor purtate, cei doi inalti demnitari au trecut in revista stadiul cooperarii romano elene…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut, marti, o intrevedere cu ambasadorul Canadei in Romania, Kevin Hamilton, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, discutiile de la sediul MApN s-a axat pe modalitatile concrete de intensificare…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, vineri, cu ministrul apararii din Republica Elena, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania. Cei doi au semnat un nou acord in domeniul apararii, iar Kammenos a solicitat sprijin pentru eliberarea a doi militari greci arestati in Turcia.

- Grecia este un aliat important al Romaniei in regiune, a declarat ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, vineri, intr-o declaratie comuna cu ministrul Apararii din Republica Elena, Panos Kammenos. Cei doi oficiali au avut convorbiri, vineri, la sediul MApN, urmate de semnarea unui…

- Grecia cere sprijin Romaniei pentru eliberarea a doi militari Grecia a cerut astazi sprijinul României pentru eliberarea a doi militari din Fortele Armate Elene detinuti într-o închisoare din Turcia. Cei doi militari, un ofiter si un subofiter, au fost retinuti dupa ce au trecut…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, se va intalni vineri, 9 martie, la sediul M.Ap.N., cu ministrul apararii din Republica Elena, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania.Potrivit MApN, agenda discutiilor cuprinde subiecte referitoare la cooperarea in domeniul apararii, atat in context bilateral,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, marti, cu omologul sau israelian, Avigdor Lieberman, cu care a abordat teme prioritare de pe agenda bilaterala a cooperarii militare, precum si aspecte privind situatia de securitate la nivel international, se arata intr-un comunicat al Ministerului…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca, in cadrul unei intalniri de lucru prilejuite de Conferinta de la Munchen, pe teme de securitate europeana si euroatlantica, a evidentiat utilitatea organizarii Reuniunii ministrilor apararii in format B9 de la Bucuresti, din luna…