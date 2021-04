Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca actualul edil, Nicușor Dan, ii blocheaza proiectele inițiate de ea și echipa sa. Intr-o postare pe Facebook, Gabriela Firea ofera exemplul ansamblului de locuințe sociale din Bulevardul Prelungirea Ghencea despre care spune ca a fost lasat…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti se va intruni in sedinta vineri, de la ora 11,00, pe ordinea de zi figurand 42 de proiecte printre care unul privind suspendarea unor PUZ-uri coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 si 6, dizolvarea Companiei Municipale Turistica si realizarea unui audit…

- „Astazi am avut o vizita la Primarie. Un grup de parlamentari PSD in frunte cu doamna Firea (domnul parlamentar PSD cu diamantele nu se regasea in acest grup). De ce au venit? Propaganda si ipocrizie. PSD a convocat vineri o sedinta sa anuleze HCL-ul prin care spitalele din Sectorul 1 trec in administrarea…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a solicitat ca patrupedele de la adapostul Odai sa fie ingrijite de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, dupa ce asociatia Kola Kariola a avertizat ca anularea contractului cu Romprest de catre Primaria Sectorului 1 pune in pericol viata…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca pana acum nu a fost contactat de nimeni in legatura cu situatia celor patru spitale din Sectorul 1 pe care primarie le doreste transferate in administrarea Primariei generale, precizand ca acest subiect nu i-a fost adus in atentie nici de catre Ministerul Sanatatii.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, transmite ca inscriptia “Primaria Capitalei” urmeaza sa fie inlaturata de pe echipamentele de joc ale formatiei de handbal feminin de la CSM Bucuresti, de indata ce regulamentele competitiilor o vor permite, precizeaza agerpres . “O componenta importanta a…

