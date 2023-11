Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se intrunește astazi, 2 noiembrie, in ședința. Pe ordinea de zi sunt 20 de proiecte. Printre subiectele de pe agenda se afla și anunțarea a doua concursuri: pentru suplinirea funcției de judecator la Curtea Suprema de Justiție, dar și pentru ocuparea funcțiilor…

- In anul 2023 nu avem nici un caz de luare de mita de catre judecatori. Declarația a fost facuta de președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, in cadrul unui interviu pentru Noi.md {{708124}}“Este imbucurator faptul ca in acest an nu avem nici un caz de luare de…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis parțial cererea magistratei Svetlana Tizu, vizata in dosarul „mitei pentru judecatori”, referitor la anularea suspendarii din funcție. Decizia a fost luata marți, 10 octombrie, cu votul a opt membri a CSM. „Plenul CSM hotaraște sa admita parțial cererea…

- Consiliul Superior al Magistraturii s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi au fost 5 subiecte, printre care și cererile unor judecatori privind inaintarea propunerii repetate de numire in funcție pana la atingerea plafonului de varsta.

- Candidatura Luciei Popescu și cea a lui Iulian Muntean vor fi propuse in plenul Parlamentului pentru numirea in funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). O decizie in acest sens a fost luata de Comisia parlamentara juridica, numiri și imunitați, comunica MOLDPRES . Lucia Popescu…

- Consiliul Superior al Magistraturii s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi au fost 18 proiecte, printre care și demersul Cancelariei de Stat referitor la avizarea proiectului de hotarare pentru aprobarea proiectului de lege privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a prelungit pentru a treia oara, pentru 45 de zile, termenul de depunere a cererilor privind participarea la concursul pentru suplinirea funcției de judecator la Curtea Suprema de Justiție (CSJ). Decizia a fost luata in ședința de vineri, 25 august, cu votul…