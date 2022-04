Stiri pe aceeasi tema

- La Senat a fost inregistrata inițiativa legislativa nr. B254/2022 prin care se propune introducerea de noi taxe pentru toate societațile din Romania și noi sarcini administrative, cu costurile corespunzatoare, toate in favoarea unei asociații private . Inițiativa reia propuneri mai vechi care au fost…

- Un proiect legislativ care ar obliga toate firmele din Romania sa plateasca o taxa catre Camera de Comerț și Industrie a Romaniei a provocat reacții din partea mediului de afaceri. Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii a anunțat ca nu sprijina o asemenea propunere. „Nu putem…

- CCRD Buzau propune implementarea cercului de educatie civica in randul tinerilor prin teaching și coaching in liceul nostru. Inițiativa civica va primi o cofinanțare din partea Ambasadei Franței și Institutul Francez din Romania. Proiectul se incadreaza in categoria " Educație despre democrație și implicare…

- RESITA – Investitia CEETRUS din Mociur cuprinde o zona comerciala, mall-ul, si una de servicii, cu aquaparkul si hotelul aferent, o parte de office, impreuna cu partea de rezidential, precum si o artera care va uni cele doua Resite, orasul vechi si Govandariul! Un fel de Champs Elysees al urbei, cu…

- Investitiile straine directe au scazut cu 26,27% in prima luna a acestui an, la 463 milioane de euro, comparativ cu 628 milioane de euro in luna ianuarie 2021, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise miercuri AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 463 milioane…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau anunta, miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca a depus impreuna cu un alt liberal, Adrian Cozma, o propunere legislativa privind acordarea cetateniei romane pentru etnicii romani din provinciile istorice ale Romaniei, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele…

- Proiectul de lege pentru aprobarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii prezentat de catre deputatul PNL de Maramureș, Bota Calin a primit votul deputaților „Am prezentat in Camera Deputaților Raportul Comisiei de Buget-Finanțe privind proiectul de Lege pentru aprobarea…

- Camera Deputaților a respins propunerea legislativa care modifica și completa Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.195/2002. Filmarile șoferilor sau ale camerelor de bord nu pot sta la baza amenzilor rutiere. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului…