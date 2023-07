Stiri pe aceeasi tema

- Dupa publicarea rezultatelor slabe obținute de Romania in cadrul Programului pentru Evaluarea Internaționala a Elevilor (PISA), un profesor de matematica pensionar ridica problema declinului calitații invațamantului romanesc in ultimele trei decenii. Petre Apostol, cunoscut cadru didactic din județul…

- Peste 100 de lucratori ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența al Județului Bacau (ISUJ Bacau), instituțiilor de forța din Ministerul Afacerilor Interne, Romania, DSP și Ambulanța, impreuna cu personal și voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) Zemeș, au participat…

- „Ceea ce s-a petrecut intr-o comuna din nord de tara merita luat ca model pentru orice localitate din Romania, mai mare sau mica”, ne-a spus Dumitru Braneanu, dupa ce a petrecut doua zile in Dumbraveni, judetul Suceava. Au fost mai intai un concurs de recitare din poezia eminesciana, cu participarea…

- Galeriile „Alfa” ale Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau invita amatorii de arta, joi, 29 iunie, ora 17.00, la vernisajul expoziției Metaxis, a artistei Daniela Grapa, membra a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – Filiala Iași. Prezentarea lucrarilor va fi realizata…

- Societatea Academica din Romania (SAR) este o organizație inființata in anul 1996 a carei misiuni este aceea de a de promova educația in domeniul politicii publice a tinerilor, dar și a unor soluții realiste pentru rezolvarea problemelor de politici publice, bazate pe consultare democratica. Organizația…

- Europarlamentarul Eugen Tomac a anunțat luni, 5 iunie, ca decizia privind eliminarea frontierelor pentru Romania și Bulgaria lipseste „cu desavarsire” de pe agenda Consiliului JAI, care va avea loc pe 8 si 9 iunie la Luxemburg,Aceasta reuniune JAI va fi ultima organizata in timpul președinției rotative…

- „Turcia ramane unul dintre cei mai importanti parteneri strategici ai Romaniei! Realegerea presedintelui Recep Tayyip Erdogan ofera garantia dezvoltarii in continuare a Parteneriatul nostru Strategic, in cadrul NATO. Mentinerea securitatii la Marea Neagra este vitala in acest context geo-strategic…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a cerut parlamentarilor liberali mai multa disciplina in ceea ce privește prezența la voturile finale, susțin surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Liderul PNL a avertizat ca urmeaza o perioada cu legislații fundamentale pentru Romania, motiv pentru care este esențiala…