Consiliul Local Târgu Mureș, ședință cu 47 de proiecte de hotărâre Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt convocați sa participe joi, 27 aprilie, de la ora 14.00, la o ședința ordinara a Consiliului Local Targu Mureș, in sala de ședințe a Primariei Municipiului Targu Mureș. Potrivit convocatorului, document facut public pe pagina web a Primariei Municipiului Targu Mureș, www.tirgumures.ro, ordinea de zi conține urmatoarele proiecte … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

