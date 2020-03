Stiri pe aceeasi tema

- Duma de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a aprobat miercuri un proiect de modificare a Constitutiei care i-ar putea permite presedintelui Vladimir Putin sa obtina noi mandate dupa anul 2024, anunța MEDIAFAX.Un proiect de lege care prevede modificarea Constitutiei si care i-ar permite…

- Vești bune pentru locuitorii comunei Strugari, unde, din aceasta vara, vor incepe lucrarile de modernizare a unui drum județean ce va scurta la jumatate distanța fața de municipiul Bacau. Astfel, vineri, 6 martie, a fost semnat contractul pentru reabilitarea a peste 6 kilometri din drumul județean 118…

- Carantina persoanelor “asimptomatice” care vor veni din Italia, din zonele cu coronavirus, va costa Bacaul un milion de lei, dupa ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a revenit asupra deciziei de a rechiziționa caminul Colegiului NV Karpen, in acest scop, ca urmare a protestelor parinților…

- Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare a publicat pe platforma sa anunțul de intenție pentru achizițiile ce urmeaza sa fie lansate in cadrul proiectului de modernizare a iluminatului public al Bacaului. Va urma și publicarea anunțului de licitație dupa ce se va primi acceptul de la BERD pe documentația…

- In vederea executarii lucrarilor de inlocuire a unei vane de golire Dn 250 pe aductiunea apa potabila Darmanesti – Targu Ocna – Onesti, zona Bogata, vana prevazuta a fi schimbata prin Planul de Masuri pentru Prevenirea si Minimizarea Riscurilor Producerii Avariilor la Conductele de Aductiune Valea Uzului…

- Consiliul local al municipiului Bacau a aprobat, in aceasta seara, proiectul primarului Cosmin Necula de atribuire de locuri de casa gratuite pentru tineri pe cele 42 de hectare primite de oraș, in 2004, de la Ministerul Apararii Naționale. Dupa mai mult de doua ore de discuții furtunoase, consilierii…

- Modernizarea a costat 2,25 milioane de euro, 95% din suma fiind asigurata din bugetul Consiliului Județean Bacau. Au fost modernizate trotuarele, sistemul de iluminat public, instalata mana curenta, rețelele de utilitați au fost deviate și infrastructura de comunicații trecuta in subteran.Proprietarul…

- Se discuta foarte mult in aceasta perioada despre inIțiativa dvs. “O CASA PENTRU FIECARE TANAR”. In ce consta acest proiect? Ce ofera Primaria? Bacaul se confrunta cu o problema importanta: prea mulți tineri pleaca din orașul nostru. Unii dintre cei ramași in Bacau se uita la București, dar și la Europa…