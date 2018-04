Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența Vaslui va fi premiat, astazi, de președintele Romaniei, cu Ordinul ”Meritul Sanitar in grad de Cavaler”. Distincția va fi acordata intr-un cadru oficial, in semn de apreciere a intregii activitați medicale, precum și pentru rezultatele obținute in perfecționarea actului…

- Personalul Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava a fost felicitat, ieri, de presedintele institutiei tutelare, Consiliul Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru punctajul foarte bun obtinut de spital la reacreditare. Presedintele CJ le-a multumit angajatilor ...

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, ieri, in cadrul unei conferinte de presa, instituirea distinctiei "Meritul Bucovinei", care va fi conferita unor personalitati care si-au legat destinul de judetul Suceava. Decizia infiintarii acestei distinctii a ...

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, marti, instituirea distinctiei "Meritul Bucovinei", care va fi conferita unor personalitati care si-au legat destinul de judetul Suceava. Decizia infiintarii acestei distinctii a fost luata in unanimitate, in cadrul ...

- Consiliul Județean Suceava va institui, cu prilejul Centenarului Marii Uniri, distincția „Meritul Bucovinei. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur a anunțat astazi, in cadrul unei conferințe de presa ca aceasta distincție va fi acordata personalitaților care au avut un rol important in dezvoltarea…

- Consiliul Judetean Suceava pregateste un nou proiect, sub numele "Zestrea Bucovinei", pentru a marca Anul Centenar. Presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a organizat, marti, o intalnire la care au participat sefi de institutii, primari si persoane reprezentative din domenii care au ...

- Consiliul Județean Suceava va transmite, in direct, pe pagina proprie de Facebook ședințele CJ, dar și evenimentele pe care instituția le organizeaza și le gazduiește in Palatul Administrativ. Decizia ii aparține șefului administrației județene, Gheorghe Flutur. Prima transmisiune a avut loc ieri, de…

- In fiecare luna din acest an in judetul Sucaeva dar nu numai vor avea loc actiuni dedicate Centenarului Marii Uniri, a anuntat presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur. El a amintit ca in ianuarie s-au desfasurat pana acum actiunile de la Vaslui care au comemorat batalia de la Podu Inalt si…