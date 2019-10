Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Vrancea anunța societațile interesate din domeniul construcțiilor ca pot depune oferte pentru Reablitarea Secției TBC Focșani. Consiliul Județean Vrancea are in derulare proiectul „Reabilitare energetica și lucrari conexe Spitalul Județean de Urgența Sf. Pantelimon Focșani, secția…

- Consilierii liberali județeni au refuzat transmiterea din domeniul public al județului a doua imobile ce au aparținut Serviciul Public de Protectia Plantelor formatie prestari servicii, serviciu desființat inca din 2007, catre doua localitați care au proiecte de reabilitare și modernizare a acestora.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare in domeniul public al comunei Cetate. "In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare in domeniul public al comunei Cetate. Presedintele Klaus Iohannis a transmis o sesizare de neconstitutionalitate…

- Consiliul Județean Vrancea organizeaza, in data de 9 octombrie 2019, ora 11:00 concurs/examen pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție vacante de administrator treapta I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agreement “Crang Petrești” din cadrul Direcției…

- Consiliul Județean Vrancea a fost premiat, ieri, la Conferința „Rețeaua campionilor in domeniul integritații“, organizata de MDRAP, in cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai buna strategie de prevenire a corupției in administrația publica”, cod SIPOCA 61, cofinanțat din…

- Consiliul Județean Vrancea are in derulare proiectul „Reabilitare energetica și lucrari conexe Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Pneumoftiziologie”. Proiectul este finanțat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranziției catre…

- "Se solicita Guvernului Romaniei emiterea unei hotarari pentru transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor - Aeroclubul Romaniei in domeniul public al Municipiului Bucuresti, precum si declararea din bun de interes public national in bun de interes…