Consiliul Județean Timiș, pași pentru realizarea minicenturii de vest a Timișoarei. Ce drum urmează să fie asfaltat Consiliul Județean Timiș anunța ca face noi pași cu scopul de a realiza minicentura de vest a Timișoarei. Astfel, in perioada urmatoare va fi asfaltat drumul dintre Sacalaz și Dudeștii Noi, o zona care nu este in prezent acoperita de centura de ocolire a Timișoarei. „Investiția face parte din strategia CJ Timiș de a lega […] Articolul Consiliul Județean Timiș, pași pentru realizarea minicenturii de vest a Timișoarei. Ce drum urmeaza sa fie asfaltat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

