- Consiliul Judetean Bihor a lansat licitatia pentru proiectarea si executia a doua noi pasaje, unul suprateran si altul subteran, care vor fluidiza traficul rutier in Oradea si pe DN1, la iesirea din localitatea Osorhei. ”Astazi (miercuri – nr.) s-a lansat licitația pentru proiectarea și execuția a…

- Singurul spital TBC din Gorj va beneficia de lucrari de modernizare. Vor fi demarate lucrarile de reabilitare termoenergetica la Spitalul de Pneumoftiziologie din Runcu. Acestea au in vedere creșterea eficienței energetice. La finalul anului trecut a fost atribuit contractul de execuție. Valoarea atribuita…

- Primaria Mogoș aloca peste 370.000 de lei pentru gestiunea sistemului de iluminat public in comuna. Licitație, in SEAP Primaria Mogoș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei. Valoarea…

- Valoarea totala estimata a lucrarilor se ridica la 8.215.502 de lei, fara TVA, 9.776.447 de lei cu TVA Finantarea cheltuielilor se va realiza de la bugetul local al municipiului Constanta Primaria isi propune sa realizeze lucrari de instalatii electrice, lucrari de instalatii de apa si canalizare si…

- La inceput de 2024 vor demara primele lucrari de execuție a pasajelor supraterane de la Clubul Vacarilor (foto) și Italsofa. Daca pasajul de la Clubul Vacarilor se afla inca in licitație publica, cel de la Italsofa are deja desemnat constructorul, iar lucrarile vor demara inca din ianuarie, cel tarziu…

- Compania Naționala de Investiții (CNI) a scos la licitație consturirea unei sali de sport cu tribuna de 180 de locuri la Rașnov. Este vorba despre proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari și asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul:…

- CFR a scos la licitație studiile de fezabilitate pentru electrificarea a trei secțiuni de cale ferata din nord-vestul țarii. Licitația va fi organizata de Regionala CFR Cluj. Este vorba despre trei loturi: Boiu (Bihor) – Oradea, Oradea – Satu Mare și Satu Mare – Baia Mare – Jibou – Dej pe liniile 401…

- Baile sarate de la Ocnișoara: CJ Alba a lansat a patra licitație pentru execuția lucrarilor. Cum va arata baza de agrement Baile sarate de la Ocnișoara: Consiliul Județean Alba a lansat recent a patra licitație pentru construirea Bailor sarate de la Ocnișoara, in comuna Lopadea Noua. Valoarea estimata…