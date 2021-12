Consiliul Județean a predat Ansamblul Mănăstirii Golia către Mitropolia Moldovei și Bucovinei Proiectul “Reabilitare și dezvoltarea turistica a Ansamblului monument istoric Manastirea Golia Iași” a ajuns la final, iar astazi conducerea Consiliului Județean a restituit bunurile mobile care alcatuiesc complexul monahal catre Mitropolia Moldovei și Bucovinei. De asemenea, zonele conexe au fost predate Primariei Municipiului Iași. Manastirea Golia, terenul și imobilele aferente au intrat in proprietatea Consiliului Județean Iași prin donație de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei in anul 2005, o masura necesara pe durata implementarii proiectului de reabilitare. Lucrarile s-au desfașurat in… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Firma Fio Grup Company SRL, reprezentata de omul de afaceri Marian Panainte, a primit vineri autorizatia de construire. Lucrarile de modernizare a Hanului „Trei Sarmale", cladire simbol a Iasului, au primit unda verde. Societatea Fio Grup Company SRL, reprezentata de omul de afaceri Marian Panainte,…

- La initiativa primarului Iasului, Mihai Chirica, in Gradina Botanica a urbei va fi realizat un proiect reprezentativ pentru satele moldovenesti de pe ambele maluri ale Prutului. In acest scop, primarul Mihai Chirica a semnat un acord de parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Complexul Muzeal…

- Autostrada A8, Targu Neamț - Iași - Ungheni, numita și Autostrada „Unirii”, va aduce atat pentru R. Moldova, cat și pentru Romania, dezvoltare pe mai multe domenii și intarirea legaturilor dintre comunitațile de pe ambele maluri de Prut. Acest lucru il afirma președintele Consiliului Județean Iași,…

- Bicisnicia administratiei judetene poate sa duca in ridicol pretentiile Iasului la mai multa autonomie si descentralizare. Daca n-am fost in stare sa operationalizam un spital din curtea noastra, de care eram cei mai constienti ca avem nevoie - intr-un domeniu, sanatate, in care avem cea mai mare expertiza…

- Presedintele PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, cere demisia sefului Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, motivand ca liberalul este cercetat de DNA intr-un nou dosar de coruptie si nu mai poate administra bugetul judetului fara sa existe suspiciuni de frauda. "Iasiul este din nou in centrul…

- Referitor la prezența reprezentanților Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași in sediul Consiliului Județean Iași, precizam ca au fost solicitate documente și informații referitoare la activitatea unor instituții din subordinea administrației județene. „Consiliul Județean Iași…

- Operațiunea este desfașurata de DNA București și ar avea legatura cu un dosar privind un schimb de terenuri, in care sunt anchetați președintele CJ, Costel Alexe, mai mulți consilieri locali PNL și reprezentanți ai Primariei Iași, potrivit Realitatea Plus. CE A TRANSMIS PREȘEDINTELE CJ IAȘI, COSTEL…

- UPDATE – La randul sau, Consiliul Județean Iași a precizat printr-un comunicat ca au fost solicitate documente și informații referitoare la activitatea unor instituții din subordinea administrației județene. „Consiliul Județean Iași asigura sprijinul necesar pentru a raspunde tuturor solicitarilor…