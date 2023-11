Continuand tradiția ultimilor ani, Consiliul Județean Brașov anunța premierea anuala a sportivilor și antrenorilor brașoveni remarcati prin rezultate remarcabile in anul competitional 2023. Evenimentul va avea loc in data de 14 decembrie, incepand cu ora 14:00, la Centrul Cultural Reduta. Administratia publica judeteana organizeaza acest eveniment in semn de apreciere și pentru recompensarea performanțelor sportive remarcabile, si anume: locurile I-VI obținute la Jocurile Olimpice și Paralimpice, Campionatele mondiale, Campionatele europene, Festivalul Olimpic al Tineretului European, Jocurile…