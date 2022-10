Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani din Focșani care a nascut in vara acestui an la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” și-a povestit experiența pentru www.despremamici.ro. Din ce relateaza tanara mamica, in luna iulie a nascut natural la Spitalul Județean, iar de la internare și pana cand și-a ținut pentru…

- Un copil de 13 ani, din Biliesti, a fost internat, miercuri, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) „Sf. Pantelimon” Focsani, dupa ce a inhalat mai multe pastile de Anxiar pe care le-ar fi zdrobit, potrivit reprezentantilor unitatii medicale. „Copilul a ajuns la SJU Focsani dupa ce a inhalat cateva pastile…

- Verificari interne la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani, in urma apariției unei postari pe Facebook, in care se arata ca o femeie in varsta a fost ținuta o saptamana internata in spital, fara sa i se permita sa manance. „Soacra mea a fost internata saptamana trecuta la chirurgie…

- O asistenta medicala din sectia de Pediatrie a Unitatii de Primiri Urgente de la Spitalul Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ Focsani a fost sanctionata cu desfacerea contractului de munca dupa ce ar fi avut un comportament nepoliticos si o atitudine necorespunzatoare fata de pacienti, a informat,…

- Ancheta in curs la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani, mai precis cercetarile privind un cadru medical de la Pediatrie. Totul a plecat de la un incident intamplat saptamana aceasta și care a fost povestit pe Facebook de o mamica din județ. Potrivit relatarii, femeia in cauza ar fi…

- Continua demersurile pentru construirea noului Spital județean de urgența. Consiliul Județean a scos la licitație serviciile de verificare tehnica realizate de catre specialiști verificatori de proiecte atestați pentru obiectivul de investiții „Spitalul judetean de urgenta Focsani – județul Vrancea”.…