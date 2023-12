Stiri pe aceeasi tema

- Video | Din SUA, Marcel Ciolacu dezvaluie ce ar trebui facut pentru aderarea Romaniei la SchengenDin SUA, acolo unde se afla intr-o vizita oficiala, premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre Consiliul JAI și aderarea Romaniei la Schengen. "Nu puteam fi pe ordinea de zi decat daca doream sa…

- Romania asteapta sa afle daca Olanda va sustine aderarea Bulgariei la spatiul de libera circulatie europeana, pentru a lua o decizie in dosarul Schengen, a afirmat, luni, premierul Marcel Ciolacu.

- Romania asteapta sa afle daca Olanda va sustine aderarea Bulgariei la spatiul de libera circulatie europeana, pentru a lua o decizie in dosarul Schengen, a afirmat, luni, premierul Marcel Ciolacu. Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI), ce are loc pe 4 si 5 decembrie, nu are pe agenda un vot privind…

- Consiliul de Justiție și Afaceri Interne al Uniunii Europene se reunește luni și marți la Bruxelles. Inițial, pe ordinea de zi provizorie figura propunerea de intrare a Romaniei și a Bulgariei in spațiul Schengen, care urma sa fie discutata maine.

- Canalele diplomatice intre Romania și Austria s-au deschis aproape in totalitate, iar relația este mult mai calda decat era in urma cu un an, la precedentul Consiliu JAI, ne-au declarat surse politice familiarizate cu chestiunea.Romania și Bulgaria au pus la cale o retragere strategica, iar aderarea…

- Romania nu va intra in spațiul Schengen nici la finalul acestui an. Surse guvernamentale au declarat, marți, pentru Digi24, ca in Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI) din 4-5 decembrie, pe a carui ordine de zi se afla aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen, nu va exista un vot pe aceasta…

- Romania și Bulgaria vor face o a doua incercare de a intra in Schengen, la exact un an dupa ce au fost refuzate de Austria și Olanda pentru a adera. Votul este așteptat in luna decembrie, iar Bulgaria și Romania depun in prezent toate eforturile pentru a fi acceptate, a asigurat premierul Nikolai Denkov…

- Cancelarul federal austriac Karl Nehammer ia in considerare controale extraordinare la frontierele cu Italia, partener Schengen. Intr-un interviu acordat ziarului "Kleine Zeitung", cancelarul a raspuns cu "Da" la intrebarea: "Vom controla in curand și frontiera cu Italia, dupa ce Lampedusa a declarat…