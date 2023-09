Consiliul Investitorilor Străini despre propunerile de modificări fiscale: Noul pachet de măsuri fiscale pune investiţiile sub semnul întrebării ”Consiliul Investitorilor Straini (FIC) trage un semnal de alarma asupra recentelor propuneri de modificari fiscale, care nu doar schimba substantial legislatia fiscala si introduc o serie de taxe noi sau majorari, dar totodata, anuleaza principiul fundamental al Codului care acorda un timp de 6 luni necesar pentru ajustarea afacerilor la noile reguli. Pentru multe dintre noile masuri fiscale este imposibil de estimat impactul cu acuratete, iar avand in vedere situatia precara a bugetului si economiei, este important ca alegerea masurilor sa fie facuta doar in functie de capacitatea de a estima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

