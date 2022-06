Ordinea de zi a sedintei de joi a CGMB include un proiect de hotarare privind aprobarea contractarii si/sau garantarii unor finantari rambursabile interne/externe in valoare totala de pana la 185.907.633, 54 lei. Conform proiectului publicat de municipalitate, ”se aproba contractarea si/sau garantarea unor finantari rambursabile interne/externe in valoare totala de pana la 185.907.633, 54 lei, cu o perioada de maturitate de pana la 10 ani”. Contractarea finantarilor se va face astfel: o finantare rambursabila interna/externa in valoare de pana la 150.000.000 lei pentru realizarea unor investitii…