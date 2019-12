Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Fiscal apreciaza ca balanta riscurilor in ceea ce priveste politica fiscal-bugetara 2020-2022 inclina mai degraba pe partea negativa, ceea ce inseamna atingerea unui deficit bugetar mai mare decat cel proiectat in strategia fiscal-bugetara a Guvernului, arata CF in opinia publicata joi.Legea…

- Evaluarea veniturilor bugetare din strategia fiscal-bugetara a Guvernului Orban pentru 2020-2022 indica o supra-estimare pe partea de TVA in 2020, in timp ce estimarea incasarilor din accize este considerata ca fiind optimista de Consiliul Fiscal (CF), potrivit opiniei instituției publicata joi.Consiliul…

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale, Daniel Suciu, a contrazis joi, intr-o conferinta de presa, toate informatiile facute publice de catre reprezentantii Guvernului Orban in legatura cu facturile restante pe Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) si riscul de dezangajare care ar exista…

- Banca Nationala a Romaniei este ingrijorata de o deteriorare a deficitului bugetar, dar nu speriata, si spera ca acest lucru sa nu se intample, a declarat miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte. "O deteriorare a deficitului bugetar bineinteles…

- Banca Nationala a Romaniei este ingrijorata de o deteriorare a deficitului bugetar, dar nu speriata, si spera ca acest lucru sa nu se intample, a declarat miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte. "O deteriorare a deficitului bugetar bineinteles…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la ședința Guvernului Orban. „O spun foarte deschis ca respir ușurat ca avem un nou Guvern care acum chiar este hotarat sa se implice pentru romani,...

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat, marți dimineața, ca cele doua mari prioritați ale Guvernului Orban sunt rectificarea bugetara și bugetul pe 2020. ”Avem mai puține ministere și vom...

- Ziarul Unirea Un mecanic auto, trimis in judecata pentru evaziune fiscala, cu un prejudiciu ”imens” la bugetul de stat, in valoare de peste 2.000 de lei, ACHITAT de procurori Un mecanic auto, trimis in judecata pentru evaziune fiscala, cu un un prejudiciu ”imens” la bugetul de stat, in valoare de peste…