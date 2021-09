Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a opus sambata modificarii siglei partidului, o propunere in acest sens venind de la presedintele Comisiei de statut a liberalilor, Catalin Boboc, in sedinta Consiliului National. Boboc a propus, in Consiliul National al PNL care s-a desfasurat sambata la Palatul Parlamentului,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, 18 septembrie, ca cei 5.000 de delegati care vor participa la Congresul din 25 septembrie, de la Romexpo, vor intra in baza certificatului de vaccinare sau a unui test negativ.Ludovic Orban a precizat ca 80% dintre delegati sunt vaccinati, iar cei…

- Biroul Politic National al PNL a fost convocat pentru astazi, la Palatul Parlamentului, de liberalii care il sustin pe premierul Florin Citu la sefia partidului. BPN al PNL a fost convocat in temeiul alin. 3 al art. 85 din Statutul PNL, la solicitarea membrilor Biroului, pentru sambata, la ora 10,00,…

- Biroul Politic National al PNL a fost convocat pentru sâmbata, la Palatul Parlamentului, de liberalii care îl sustin pe premierul Florin Cîtu la sefia partidului, scrie Agerpres. BPN al PNL a fost convocat la solicitarea membrilor Biroului pentru sâmbata, la ora 10,00 și tot…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu va face o propunere pentru functia de ministru al Finantelor, adaugand ca parerea sa despre candidatul propus de Florin Citu pentru aceasta pozitie si-o va exprima in cadrul sedintei Biroului Politic National al partidului. Intrebat,…

