- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca „interpreții și autorii” care au pus la cale „atentatul” de pe podul din Crimeea sunt reprezentanții serviciilor speciale ale Ucrainei, transmite RIA Novosti și Meduza . Vladimir Putin a spus ca aruncarea in aer a podului din Crimeea reprezinta „un act terorist…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care exclude in mod oficial posibilitatea unor negocieri cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza CNN. Decretul confirma "imposibilitatea de a purta negocieri cu presedintele Federatiei Ruse Vladimir Putin", potrivit site-ului presedintiei…

- Romania reitereaza condamnarea, in termenii „cei mai fermi”, a asa-ziselor „referendumuri” desfasurate in perioada 23 – 27 septembrie in regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina, cu implicarea si sprijinul nemijlocite ale fortelor de ocupatie ruse, ale caror rezultate finale au fost anuntate…

- Romania condamna ferm așa-zisele „referendumuri” desfașurate in perioada 23-27 septembrie 2022 in regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina, ale caror rezultate finale au fost anunțate astazi, potrivit unui comunicat al MAE. Romania nu recunoaște rezultatele acestor așa-zise „referendumuri”,…

- Secretarul de stat al SUA Anthony Blinken a spus ca Statele Unite nu se opun ca Ucraina sa foloseasca armele occidentale pentru a recuceri teritoriile in care Federația Rusa a organizat pseudo-referendumuri. Moscova a reacționat, precizand ca americanii devin, din ce in ce mai mult, parte a conflictului,…

- Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca se crede ca circa 450 de cadavre ar fi ingropate in acest sit dintr-o padure de la periferia orasului Izium, care a fost recent recucerit de fortele ucrainene in timpul unei contraofensive in regiunea Harkov.Oleg Sinegubov, guvernatorul regiunii Harkov, a spus…

- Consiliul UE a decis astazi sa prelungeasca cu șase luni, pana la 31 ianuarie 2023, masurile restrictive impotriva anumitor sectoare ale economiei Federației Ruse”, se arata in comunicatul de presa.Se remarca faptul ca aceste sancțiuni constau in prezent intr-o gama larga de masuri sectoriale, inclusiv…

- Ucraina a lansat o contraofensiva in sudul țarii, in regiunea Herson, unde se dau „lupte grele”. Forțe ucrainene și-au continuat marți atacurile cu rachete HIMARS pentru atacarea pozițiilor rușilor și distrugerea rutelor de aprovizionare, in special a podurilor. De cealalta parte, Moscova susține ca…