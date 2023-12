Rusia a indemnat la solutie ”pasnica”. That has been the map of Venezuela since its very inception Ian. The only change that Maduro did was to change the stripes on the previous map. While Sunday’s referendum was fiction, the valid and historical claim of Venezuela to the Essequibo is not and it’s something that goes… — Carlos Rodriguez Lopez (@caedrolo12) Aceasta problema ”trebuie sa fie rezolvata intr-un spirit de buna vecinatate, cautand solutii pasnice si acceptabile de catre toti”, aprecia o purtatoare de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova. Rusia este o aliata a presedintelui venezuelean Nicolas…