- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Japan Industrial Partners, Inc a preluat Toshiba Corporation”, anunta autoritatea de concurenta. Japan Industrial Partners, Inc. (JIP) nu are filiale in Romania, dar a realizat vanzari pe teritoriul tarii prin intermediul companiilor sau al fondurilor…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care grupul Carrefour intentioneaza sa preia Romania Hypermarche S.A., companie ce opereaza in Romania lantul de hypermarketuri "Cora" si magazine de proximitate "Cora Urban".Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurentei, tranzactia a fost, initial,…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Innova/7 SCA SICAV – RAIF intentioneaza sa preia, prin intermediul Fastnet S.a.r.l., compania Netopia Holding S.A. si firmele controlate de aceasta – Netopia Financial Services S.R.L., Web2SMS S.R.L., Mobilpay S.R.L. si MPX Pay Services”, anunta…

- Consiliul Concurentei a anuntat ca analizeaza tranzactia prin care SNEF Central Eastern Europe intentioneaza sa preia Mach Foreign Trade Distribution SRL.”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care SNEF Central Eastern Europe SA intentioneaza sa preia Mach Foreign Trade Distribution SRL”,…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care SNEF Central Eastern Europe SA intentioneaza sa preia Mach Foreign Trade Distribution SRL”, anunta autoritatea de concurenta. SNEF Central Eastern Europe SA activeaza in domeniul instalatiilor electrice, al ingineriei electrice si al lucrarilor…

- Operațiunea prin care compania Ziegler Holzindustrie GmbH, grup german cu operatiuni in logistica si in prelucrarea lemnului, vrea sa preia HS Timber Productions Sebes SRL este analizata de Consiliul Concurentei.

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Ziegler Holzindustrie GmbH & Co. KG intentioneaza sa preia HS Timber Productions Sebes SRL si activele aferente activitatii de exploatare a unei centrale termice pe biomasa ale HS Timber Productions Reci SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Ziegler…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Silcotub SA preia doua centre de colectare a deseurilor industriale reciclabile operate si administrate de catre Silnef SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Silcotub SA este un producator de tuburi, tevi, profile tubulare si acccesorii pentru…