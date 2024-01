Consiliul concurentei analizeaza preluarea First Bank de catre Intesa Sanpaolo Bank

Stiri pe aceeasi tema

- „Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Intesa Sanpaolo S.p.A. intentioneaza sa preia First Bank SA”, anunta autoritatea de concurenta. Intesa Sanpaolo S.p.A. este activa in principal in domeniul financiar-bancar, fiind societatea-mama a grupului Intesa Sanpaolo. Grupul Intesa este prezent…

- Consiliul Concurenței a anunțat vineri ca analizeaza tranzacția prin care Intesa Sanpaolo S.p.A. intenționeaza sa preia First Bank SA.Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței, Intesa Sanpaolo este activa in principal in domeniul financiar-bancar, fiind societatea-mama a grupului Intesa…

- Potrivit Fanatik, in acest an, trei banci urmeaza sa dispara de pe piata din Romania, fie prin fuziune, fie prin preluare de catre alte instituții. Una dintre bancile vizate este First Bank, dupa ce 99,98% din acțiunile sale au fost cumparate de Grupul Intesa San Paolo Bank de la fondul american de…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Aquila Prod Com SA intentioneaza sa preia Romtec Europa SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Grupul Aquila distribuie produse alimentare si nealimentare si furnizeaza servicii logistice si de transport marfa intern si international. Atat Aquila…

- ” Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Keesing Media Group BV intentioneaza sa preia Infopress Group SA si, indirect, IPG Technic SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Keesing creeaza si publica puzzle-uri in format tiparit, online si in aplicatii mobile si produce reviste de puzzle…

- Consiliul Concurenței analizeaza preluarea Anima Wings Aviation de catre Christian TourConsiliul Concurenței analizeaza tranzacția prin care Christian Tour intenționeaza sa preia Anima Wings Aviation. Potrivit Consiliului Concurenței, grupul Christian Tour, cunoscut pe piața și sub numele…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A si Registro Italiano Navale intentioneaza sa preia Rina S.p.A. si filialele sale”, anunta autoritatea de concurenta. Conform prevederilor Legii concurentei (nr. 21/1996), aceasta tranzactie trebuie autorizata…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care CIS GAZ S.A. intenționeaza sa intre in acționariatul Next Energy Distribution S.R.L., alaturi de familia Toma. Obiectul de activitate principal al societații CIS GAZ S.A. este reprezentat de lucrari de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,…