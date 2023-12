Stiri pe aceeasi tema

- Fermierul Alexandru Baciu din Calarași, vicepreședinte LAPAR, vorbește de lipsa de performanța din agricultura romaneasca, in condițiile in care producția de porumb, de exemplu, se ridica la nivelul celei din 1990 și suntem ultimii la lapte in Europa. Romania este o țara cerealiera, se produce mult…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care familia Dohotariu intentioneaza sa preia Nastimed”, anunta autoritatea de concurenta. Familia Dohotariu controleaza o serie de companii in Romania care se ocupa cu distribuirea de echipamente si de consumabile stomatologice (destinate clinicilor/cabinetelor)…

- Pentru cei care exporta e bine ca euro sa fie sus, dar pe cei care importa nu prea ii ajuta. Le cam da calculele peste cap. Insa inainte de a va arata cifrele pentru ca a venit vorba de balanța comerciala.

- Consiliul Concurenței anunța ca a autorizat tranzacția prin care grupul Carrefour intenționeaza sa preia Romania Hypermarche S.A., companie ce opereaza in Romania lanțul de hypermarketuri „Cora" și magazine de proximitate „Cora Urban", potrivit unui comunicat de presa. „In cadrul analizei efectuate…

- Productia vegetalaa Romaniei avea in anul 2022 ponderea cea mai mare (65,6%) in structura valorii productiei ramurii agricole, dar a scazut fata de anul anterior cu 5,6 puncte procentuale, potrivit datelor publicate INS. Valoarea productiei ramurii agricole in anul 2022, in preturi curente, a fost de…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a vizitat vineri, 29 septembrie, sediul firmei DRASS Romania din Timisoara, operator economic specializat in proiectarea si productia de sisteme hiperbarice, de scufundare, precum si de vehicule subacvatice cu destinatie militara. Ministrul apararii nationale,…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Baxi S.p.A., RCapital S.R.L. si Kynvest S.R.L. preiau G.I. Industrial Holding S.P.A. si filialele sale: G.I. Middle East FZE -DMCC, G.I. Industrial Asia Holding SDN, BHD si GIMEX Zrt”, anunta autoritatea de concurenta. Baxi S.p.A., Italia, parte…

