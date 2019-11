Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat preluarea de catre Help Net, membra a grupului german Phoenix, a unui numar de 33 de farmacii detinute in tara noastra de patru societati. „Consiliul Concurentei a autorizat preluarea de catre Help Net Farma SA a 33 de farmacii detinute de Tinos Farm…

- Consiliul Concurentei a autorizat preluarea de catre Help Net Farma SA a 33 de farmacii detinute de Tinos Farm SRL si Flora Farm SRL, respectiv de Proxi Pharm SRL.Help Net, membra a grupului german Phoenix, are ca obiect principal de activitate comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care IRI Investments SRL preia unele companii din Romania apartinand Grupului Vestas Wind Systems.IRI Investments SRL este o companie de tip holding, detinuta de Ingka Investments B.V., Olanda, care apartine Grupului Ingka.Grupul Ingka opereaza in Romania…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Holcim (Romania) preia Somaco Grup Prefabricate, informeaza miercuri institutia, printr-un comunicat remis AGERPRES. "Ca urmare a evaluarii efectelor concentrarii economice, Consiliul Concurentei a constatat ca operatiunea propusa nu ridica obstacole…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Gardenica Limited a preluat companiile Pasteur Filiala Filipesti SRL si Farmavet SA, precum si unele active aferente activitatii de productie de furaje ale Agrozootehnica Pietroiu SA, potrivit unui comunicat al institutiei de concurenta.…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Centrul Medical Unirea preia Materna Care si, implicit, companiile Materna Invest si Premiere Care, potrivit unui comunicat al institutiei de concurenta, remis, miercuri, AGERPRES. Centrul Medical Unirea (CMU) este o companie al carei…

- H.I.G. Europe face parte din Grupul H.I.G., care activeaza in Romania in domeniile reciclarii, media/ IT, solutiilor pentru hidrocarburi, productiei si distributiei de mobilier si obiecte sanitare, comert on-line. Covestro Deutschland detine companiile Covestro Verwaltungs GmbH Oldenburg,…

- Tranzactia consta in asocierea dintre Dedeman si Element Invest Partners in vederea dezvoltarii unui proiect imobiliar, pentru construirea a trei depozite logistice destinate inchirierii. Dedeman are ca obiect de activitate comertul cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla…