Consiliul Concurentei a anuntat sambata ca a sanctionat companiile Albalact, Covalact si Dorna Lactate, parte din grupul francez Lactalis, cu amenzi in valoare de 14.335.002 lei (aproximativ 2,9 milioane euro) pentru ca au refuzat sa ofere acces la unele informatii in timpul inspectiilor inopinate derulate in cadrul investigatiei privind posibile intelegeri de stabilire a preturilor pe piata productiei si comercializarii de unt, potrivit news.ro.

