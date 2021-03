CONSILIERUL vocal al lui VOICULESCU, controlat de oamenii lui CÎȚU: ”Nu am dat parola” Ștefan Voinea, consilierul onorific al Ministrului Sanatații, a facut precizari legate de modul in care a accesat Registrul Electronic Național de Vaccinari (RENV). El spune intr-o postare pe Facebook ca nu a transmis nimanui parola de acces la Registrul Electronic, a solicitat acces in timpul week-end-ului pentru a lucra și a indicat o adresa de IP fix ce era alocata unui centru de date din Germania. DEMISIE in Ministerul Sanatații. A plecat fara sa ofere o explicație Precizarile lui Ștefan Voinea: Fratele meu e in Romania, este lector universitar la Jurnalism, locul unde cei care publica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul onorific al ministrului Sanatații, Ștefan Voinea, vine cu precizari dupa ce in presa au aparut informații neoficiale ca s-ar fi incercat in mod repetat accesarea contului despre vaccinari de pe un IP necunoscut: „O noua zi. Un nou fake news. Dupa ce ieri am aflat ca am fost infractor, azi…

- Iar e iureș in jurul ministrului Voiculescu și al onorificului sau consilier (sic!). Corpul de Control al premierului Florin Cițu face verificari la Institutul Național de Sanatate Publica referitoare la siguranța sistemelor informatice gestionate la nivelul instituției, dupa ce ieri au solicitat o…

- Grupul de clinici Dent Estet anunța o cifra de afaceri de 67 milioane lei inregistrata in 2020 in creștere cu 5% fața de aceeași perioada a anului anterior. Dent Estet, parte a grupului medical MedLife, iși pastreaza astfel poziția de lider detașat pe piața serviciilor stomatologice, in pofida crizei…

- Grupul de clinici Dent Estet anunța o cifra de afaceri de 67 milioane lei inregistrata in 2020 in creștere cu 5% fața de aceeași perioada a anului anterior. Dent Estet, parte a grupului medical MedLife, iși pastreaza astfel poziția de lider detașat pe piața serviciilor stomatologice, in pofida crizei…

- PSD a postat vineri pe Facebook o inregistrare video cu președintele Klaus Iohannis pe partie ca raspuns la afirmația premierului Florin Cițu din seara trecuta, care a susținut ca numarul cazurilor de infectare cu coronavirus a crescut pentru ca oamenii au fost la schi. Cetațeni romani, vaccinați…

- Ministrul Economiei și al Antreprenoriatului, Claudiu Nasui, a mers la munca cu trotineta electrica. Acesta a sarbatorit, alaturi de alți colegi de-ai sai, Vinerea Verde. Doar ca Nasui a circulat și pe trotuar, lucru interzis de lege. DEMISIE in Ministerul Sanatații. A plecat fara sa ofere o explicație…

- Centrele de vaccinare Covid ale Ministerului Apararii vor fi deschise pentru toata populația, dar dupa ce va fi pornita Etapa a III-a de vaccinare. De asemenea, militarii se vor implica in formarea de echipe mobile in satele izolate, a anunțat ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, la o intalnire cu jurnaliștii,…