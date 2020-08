Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, despre dublarea alocatiilor: "Ne dorim sa majoram, dar trebuie sa existe bani. In acest moment, banii nu exista" Klaus Iohannis critica vehement respingerea in Senat a ordonanței de urgența prin care a fost amanata dublarea alocațiilor și inlocuita cu o creștere etapizata pe doi ani.…

- CHIȘINAU, 15 iul – Sputnik. Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii stabilește termene comune de organizare si desfașurare a sesiunii de baza a concursului de admitere, sesiunea 2020, la studii superioare de licenta pentru toate universitațile. Astfel, in perioada 27 iulie - 4 august pretendenții…

- Guvernul ungar urmareste sa elimine suprapopularea inchisorilor pana la 30 septembrie si sa creeze aproape 3000 de noi locuri in penitenciare, pentru a pune capat "afacerii" cererilor de despagubiri, a anuntat luni ministrul ungar al justitiei, Judit Varga, relateaza MTI. Miliardele de…

- Ia romaneasca reprezinta o carte de identitate a romanilor, atat la nivel regional, cat si national, care in ultimii ani a revenit cu o popularitate crescuta in randul tinerilor, a afirmat, miercuri seara, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.De Ziua Universala a Iei, el a participat, la Biblioteca…

- RESITA – Problemele din pandemie i-au chemat pe factorii responsabili la masa dialogului. Fara intelegere, exista riscul ca, din toamna, unii agenti economici sa fie nevoiti sa abandoneze proiectul! Primarul Ioan Popa a explicat ca a fost necesara o discutie cu firmele implicate: „Am avut o sedinta…

- Fostul ministru al Culturii, senatorul USR Vlad Alexandrescu, crede ca starea de alerta trebuie sa continue pentru ca pandemia face in continuare victime, iar cazurile sunt din nou in crestere. Poziția sa vine in contextul in care liderul USR Dan Barna a spus ca „la nivel national, in momentul de…

- Imaginile umilinței vin de la Spitalul Județean de Urgența Targoviște, Secția de Boli Psihice, unde bolnavii sunt carați cu paturi improvizate sau in carucioare pe scari, pentru ca nu exista rampe. Fotografiile au fost postate pe Facebook de deputatul USR Emanuel Ungureanu. In imaginile postate sambata,…