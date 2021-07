Stiri pe aceeasi tema

- La briefingul de presa susținut miercuri, 21 iulie, premierul Florin Cițu a evitat sa spuna daca vor fi luate masuri dupa ce in presa a aparut un document de campanie care conține strategia de comunicare in batalia pentru șefia PNL, document care ar fi fost redactat de Mioara Costin, consiliera sa.…

- UPDATE Documentul a carui existenta este negata de premier a fost creat de Mioara Costin, consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Premierul Florin Cițu, aflat in cursa pentru șefia PNL, nu-și asuma documentul aparut in spațiul public și care conține o strategie de comunicare in competiția…

- Premierul Florin Cîțu a încercat, marți, sa dea de înțeles ca acel document cu antetul Guvernului privind strategia sa de campanie din PNL nu ar fi real, cerând dovezi. Ei bine, poate verifica și singur, daca are un calculator. Așadar, daca ne uitam în detaliile documentului,…

- Premierul Florin Cițu, aflat in cursa pentru șefia PNL, nu-și asuma documentul aparut in spațiul public și care conține o strategie de comunicare in competiția cu Ludovic Orban, insistand, intr-o discuție cu presa, asupa dovezilor care ar asigura autenticitatea acestuia. „Cine a lansat documentul trebuie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca exista o serie de elemente care dau o anumita veridicitate documentului de la Guvern privind strategia de campanie a echipei care il sustine pe Florin Citu la sefia partidului si a subliniat ca cine a elaborat documentul respectiv nu are ce cauta…

- Premierul Florin Cițu, aflat in cursa pentru șefia PNL, nu-și asuma documentul aparut in spațiul public și care conține o strategie de comunicare in competiția cu Ludovic Orban, insistand, intr-o discuție cu presa, asupra dovezilor care ar asigura autenticitatea acestuia. „Cine a lansat documentul trebuie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti, la Ploiesti ca daca au fost folosite resurse publice în campania interna a PNL, atunci cine a luat o astfel de decizie "trebuie sa plece imediat de la Palatul Victoria". Liderul PNL face referire la un document cu antetul Guvernului,…

- Florin Citu a afirmat ca isi doreste ca PNL sa fie cel mai mare partid din Romania, nu al doilea, si a precizat ca, daca nu exista parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis, liberalii nu aveau acum nici guvernare, nici premier, relateaza News.ro și Hotnews. „Eu vreau ca PNL sa fie cel mai mare partid…