- “Astazi a fost o noua sedinta de progres la CNAIR. Din pacate, proiectantul (Search Corporation) a transmis catre CNAIR cererea de reziliere a contractului de SF + Proiectare pe A13. Din acest moment, singurul proiect aflat intr-un stadiu avansat de maturizare si care poate deveni realizabil in urmatoarele…

- CNAIR a semnat astazi primul contract pentru autostrada A7 Moldova. Vor incepe lucrarile pentru execuția lotului 2 al tronsonului Ploiești-Buzau din Autostrada A7. In urma cu cateva minute, s-a desfașurat semnarea contractului pentru construcția... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu sustine ca a fost interpelat de reprezentantii asociatiilor civice iesene privind unele intarzieri aparute la proiectul autostrazii A8 Ungheni-Iasi-Targu Mures, el precizand ca va avea o discutie cu ministrul Grindeanu pe acest…

- Catalin Urtoi a scris, vineri seara, pe Facebook ca este intrebat tot mai des cand vor demara lucrarile la A7 si A8, el precizand ca pe unul dintre loturile sectorului Ploiesti-Buzau santierul va fi deschis in a doua parte a acestui an. “Daca vorbim despre A7, prima lopata o vom vedea pe lotul 2 de…

