Consilierul Manuela Mitroi: Cum obişnuim copilul pentru trecerea de la grădiniţă la şcoală Inceputul noului an scolar se apropie, iar pentru unii parinti si copii, acesta va veni cu intrarea intr-o noua etapa: trecerea de la gradinita la invatamantul primar. Un pas important, care vine cu multe emotii, atat pentru cei mici, cat si pentru familia acestora. Manuela Mitroi, consilier scolar si psiholog clinician, ofera cateva sfaturi pretioase despre ce putem face pentru a-l ajuta pe cel mic sa se obisnuiasca mai usor cu schimbarea. Mergeti cu copilul sa vada scoala inainte de a incepe lectiile “Este bine ca un copil care trece in clasa 0 sa poata fi familiarizat din timp cu școala. Il… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

