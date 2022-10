Stiri pe aceeasi tema

Cetatenii rusi care se fug de mobilizare pot solicita azil in Statele Unite, a declarat secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, noteaza RADOR.

Consilierul șefului Biroului președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, a declarat, luni, intr-un interviu acordat portalului german Tagesschau, ca țara nu va anunța o mobilizare suplimentara ca raspuns la mobilizarea parțiala din Rusia, anunța rador.ro.

Finlanda a decis sa ia masuri prin care sa limiteze "in mod semnificativ" intrarea cetatenilor rusi pe teritoriul finlandez, anunta vineri Guvernul finlandez, dupa ce a redus de zece ori volumul vizelor turistice acordate rusilor, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Premierul britanic Liz Truss s-a angajat luni sa acorde asistenta militara Ucrainei in valoare de cel putin 2,3 miliarde de lire sterline in 2023 pentru a o ajuta sa se apere de invazia rusa initiata de presedintele Putin, informeaza PA Media/dpa preluat de agerpres.

Liderul cecen Ramzan Kadirov critica dur strategia militara a presedintelui rus Vladimir Putin, care pare sa fie tot mai izolat, in contextul in care armata ucraineana anunta inaintari semnificative in estul Ucrainei, unde a recucerit de la rusi mai multe localitati, inclusiv Izium, relateaza The…

Contraofensiva ucraineana degradeaza in mod vizibil capacitațile logistice și administrative ale Rusiei in sudul Ucrainei ocupate, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare.

Fortele ruse au preluat controlul asupra celei de-a doua mari centrale electrice din Ucraina si fac o "redesfasurare masiva" de trupe in trei regiuni din sud, a afirmat un consilier prezidential ucrainean, in contextul asteptarilor la o contra-ofensiva a Ucrainei, relateaza Reuters.

Atacurile rusești continua in regiunea Zaporojie, sud-estul Ucrainei, in timp ce vagoanele armatei ucrainene care transporta marfuri militare catre uzina de echipamente din aceeași zona sunt distruse.