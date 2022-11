Stiri pe aceeasi tema

Mihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, a declarat ca Ucraina nu va accepta o așa-numita soluție pașnica in razboi, deoarece Rusia trebuie sa raspunda pentru crimele de razboi comise. Intr-un mesaj postat, vineri, pe Twitter, Podoliak a remarcat ca Ucraina nu…

Ucraina pare surprinsa de anunțul forțelor rusești de retragere din Herson. Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, anunța ca „Ucraina nu vede semne ca Rusia va parasi Hersonul fara lupta".

Ucraina anunta vineri ca a recucerit 88 de localitati de la fortele ruse, in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, in timp ce administratia de ocupatie prorusa evacueaza mii de civili din calea acestei inaintari, relateaza AFP și news.ro.

Explozia de pe podul din Crimeea ar fi putut fi organizata de ruși. Evenimentul extraordinar a fost, probabil, rezultatul unei confruntari intre FSB și militari, susține consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, pe Twitter .

Consilierul prezidential Mihailo Podoliak a afirmat, sambata, ca Ucraina nu va negocia cu presedintele rus Vladimir Putin, subliniind ca nu este cazul de discutii cu cei care "calca pe cadavre".

Mihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, sustine ca tarile detinatoare de arme nucleare ar trebui sa atraga atentia Rusiei asupra consecințelor amenințarilor cu arme nucleare lansate de Moscova la adresa Occidentului, informeaza Rador.

Mihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale ucrainene, sustine ca, dupa ce in Rusia a fost decretata mobilizarea și au fost inchise parțial granițele tarii, cetațenii ruși simt pe deplin razboiul asupra lor, relateaza Rador.

Șefului administratiei prezidentiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, le-a cerut luni, pe Twitter, locuitorilor din teritoriile ocupate de Rusia, sa se pregateasca pentru „dezocuparea" pe care o vor realiza trupele ucrainene.