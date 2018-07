Stiri pe aceeasi tema

- Paul Ionescu, consilierul lui Liviu Dragnea, a fost audiat la sediul DIICOT in calitate de martor intr-un dosar din 2017. Jurnaliștii au reușit sa obțina și o parere de la jurnalistul Dan Andronic.

- Consilierul lui Liviu Dragnea, Paul Ionescu, chemat la DIICOT pentru audieri, a declarat la ieșirea din sediul Direcției ca a dat declarații de martor intr-un dosar ce ține de „viața privata”. Acesta a stabilit de asemenea ca dosarul in care a fost audiat nu este cel format in urma plangerii lui Ludovic…

- Consilierul lui Liviu Dragnea, Paul Ionescu, a fost audiat la sediul DIICOT in calitate de martor. Potrivit declarațiilor sale, este vorba de un dosar deschis in 2017.„Este un dosar deschis in 2017, care nu are legatura cu zona politica. Nu va pot spune despre ce este vorba. Nu are legatura…

- Consilierul președintelui Camerei Deputaților, Paul Ionescu, este audiat, luni, la DIICOT, in dosarul deschis la denunțul lui Ludovic Orban la adresa Guvernului Romaniei in cazul memorandumului privind mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim. Antena 3 a difuzat imagini in exclusivitate de la sediul…

- Paul Ionescu, un apropiat al lui Liviu Dragnea, este audiat la aceasta ora la sediul DIICOT in dosarul de inalta tradare, deschis dupa plangerea depusa de Ludovic Orban pe numele premierului Dancila.Paul Ionescu este consilier la Camera Deputaților.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a nuanțat, marți, declarațiile privind modificarile la noul Cod Penal, dar și pe cele referitoare la ancheta DIICOT in urma plangerii depuse de Ludovic Orban. Raspunzand unei intrebari, Dragnea a subliniat inca o data ca afirmațiile sale legate de o eventuala ordonanța…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a intrebat retoric sambata seara, facand referire la presedintele Klaus Iohannis, ca, atunci cand nu vede protocoalele dintre institutii, “are o problema la ochi sau la dosar”. “Cand spune (Iohannis n.r.) ca nu vede protocoalele secrete are o problema a ochi sau la dosar?…

- Ministrul justitiei a dezvaluit motivele pentru care a decis sa nu-l mai propuna pe Daniel Horodniceanu in continuare șef al DIICOT. Tudorel Toader a explicat, marți, in Secția pentru procurori a CSM ce l-a determinat sa il propuna pe Felix Banila la sefia CSM, mentionand ca proiectul magistratului…