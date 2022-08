Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul PSD Radu Toanca a descoperit din nou probleme penale la Primara Timisoara asa cum a tot facut-o mai ales de cand duo-ul Fritz/Latcau face legea dupa bunul plac. „S-a redeschis sezonul problemelor penale pentru o serie de acțiuni și activitați ale administrației Fritz. Dupa ce peisagista-șefa…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune ca nu mai are de gand sa tolereze incalcarea legii. Patru terase amenajate ilegal in Timișoara, mai exact in zona centrala, au fost demolate astazi. Proprietarii primisera somații de ma mult timp insa le-au ignorat. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Luni, 22 august a fost predat amplasamentul pentru lucrarile din cadrul proiectului „Imbunatațirea transportului public urban de calatori in municipiul Pitești”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Astfel, se vor realiza 40 de puncte de incarcare lenta și a 4 puncte de incarcare…

- Primarul Galațiului, Ionut Pucheanu, a declarat ca stațiile de incarcare pentru mașini electrice nu au putut fi activate deoarece constructorul a aruncat cutiile in care au venit. ”Am sa fiu de o sinceritate nedemna de un om politic si de administratie. Pentru ca au fost primele montate in Galati si…

- In municipiul Galați au fost montate in urma cu cateva luni statii de incarcare pentru masinile electrice pe toate arterele modernizate din oras, insa acestea nu funcționeaza pentru ca nu au fost activate. Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a declarat, la Pro Lider FM, ca muncitorii care au montat…

- Desi in Galati s-au montat statii de incarcare pentru masinile electrice pe toate arterele modernizate din oras, statiile inca nu functioneaza cu toate ca au trecut cateva luni de zile de cand au fost montate. Potrivit declaratiilor primarului municipiului Galati, Ionut Pucheanu, facute intr-o emisiune…

- In sfarșit a fost finalizata montarea celor 16 stații noi de incarcare pentru mașinile electrice. Consilierii locali urmeaza sa dezbata și voteze proiectul de hotarare care reglementeaza utilizarea acestor stații, dar și tarifele aferente.

- Președintele Partidului Ecologist, Danuț Pop, se arata ingrijorat de numarul mic al stațiilor electrice de incarcare din Romania. El cere Guvernului și administrațiilor locale sa construiasca mai multe stații, astfel incat romanii sa aiba o alternativa la prețul mare de la pompa. Fii la curent…