- Prefectura Timis a fost sesizata oficial de un cetatean care cere sa se constate „lipsa domiciliului” primarului Timisoarei, Dominic Fritz (foto), si sa initieze, conform sarcinilor stabilite prin lege, procedura de incetare de drept a mandatului inainte de termen a actualului edil. „Da, printre multitudinea…

- La propunerea unora dintre cititorii ziarului nostru, publicam o serie de informatii din domeniul administratiei locale, in conformitate cu legislatia in vigoare. Astfel, cei interesati vor putea afla, de pilda, cine reprezinta autoritatea executiva și cea deliberativa, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale,…

- Dumitru Boboc, unul dintre cei doi comisari de la OPC Arges retinuti pentru DNA pentru luare de mita, a fost detasat in perioada iunie 2018-august 2019 la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, raspunzand de achizitii publice, desi nu avea studii in domeniu.

- ANGAJARI la STAT: Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud ANGAJARI la STAT: Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud Concurs pentru ocuparea…

- Concurs pentru ocuparea unei functii publice de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Intregalde Concurs pentru ocuparea unei functii publice de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Intregalde Concurs pentru ocuparea unei functii publice…

- UAT Municipiul Turda organizeaza concurs in data de 22 iunie 2021, orele 11,00 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de șef serviciu, gradul II – Serviciul investiții și relații

- Coaliția pentru Națiune a depus in cursul zilei de astazi un denunț la DNA impotriva primarului Municipiului Timișoara, Fritz Dominic Samuel, dar și impotriva organelor de conducere ale Alianței Uniunea Salvați Romania – Plus Timiș, Moș Cristian și Reșitnec Dan, in cuprinsul caruia care a solicitat…

- Prioritatile politicii de aparare, conform noilor documente de planificare a apararii la nivel national si departamental, s-au numarat printre temele convocarii de pregatire pentru aparare a persoanelor cu atributii de conducere in domeniul administratiei publice la nivel central, organizate joi,…