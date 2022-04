Consilierul de securitate al Casei Albe: SUA vor furniza Ucrainei armele de care are nevoie. Sondaj CBS: Sprijin larg al americanilor pentru trimiterea de armament suplimentar

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt hotarate sa furnizeze Ucrainei „armele de care are nevoie” pentru a se apara contra Rusiei, a afirmat duminica Jake Sullivan, consilierul de securitate al Casei Albe, la emisiunea „This Week” a postului ABC, transmite Reuters.

- Președintele SUA, Joe Biden, a ajuns miercuri noaptea la Bruxelles, sosind in Europa pentru o serie de intalniri cu mai mulți lideri mondiali, dar și la o reuniune extraordinara a NATO. Președintele american urmeaza sa participe joi la summituri importante ale țarilor NATO și G7. Scopul reuniunilor…

- Miercuri, presedintele SUA, Joe Biden pleaca spre Bruxelles, unde va discuta cu liderii europeni despre invazia Rusiei în Ucraina și vor fi anunțate noi sanctiuni împotriva Moscovei, au declarat surse citate de Reuters cu referire la Digi24.ro. Biden va parasi Casa Alba la ora…

- Presedintele Joe Biden va anunta miercuri o asistenta suplimentara de securitate pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari pentru a ajuta Kievul sa faca fata invaziei ruse, a declarat marti seara un oficial al Casei Albe, transmite AFP. Presedintele american urmeaza sa faca acest anunt…

- Joe Biden le-ar fi spus liderilor NATO și UE ca SUA considera ca Vladimir Putin s-a deciz sa invadeze Ucraina, atac care s-ar putea întâmpla în urmatoarele zile, potrivit unor surse diplomatice, citate de The Guardian, AFP și BBC.Informația nu a fost confirmata oficial pâna…