- 24 de politicieni aleși in mod democratic au jurat vineri loialitate Hong Kong-ului, potrivit noii legi a patriotismului, dar unii dintre consilierii opoziției ar putea sa-și piarda postul daca se va considera ca juramantul lor este nesincer, scrie Reuters. Guvernul a adoptat o lege in acest an, Legea…

- Guvernul presedintelui Joe Biden a depus joi plangere impotriva Texasului in vederea anularii unei legi care interzice aproape toate avorturile in acest stat conservator, relateaza AFP și Agerpres. Legea, a carei intrare in vigoare la 1 septembrie a fost puternic denuntata de presedintele democrat,…

- Potrivit premierului Florin Cițu, președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, sunt responsabili pentru orice s-ar intampla la iarna cu facturile. „Avem mai multe soluții, Legea consumatorului vulnerabil, și imi pare foarte bine ca Parlamentul m-a ascultat și a adoptat…

- ”Avem si alte solutii pentru iarna, dar sa stiti ca nu pot fi implementate daca va pica guvernul. Deci, daca merg mai departe cei de la USR cu AUR si cu PSD, trebuie sa se gandeasca, sa se uite in ochii romanilor, sa le spuna ca nu vor avea o solutie pana nu va fi un alt guvern – si nu stim cand va…

- Certificatul, care ofera informatii despre vaccinare, testarea negativa sau o infectare anterioara, va fi folosit in scopul menționat in interiorul Slovaciei numai daca un nou val de infectari va determina reimpunerea restrictiilor antiepidemice, relateaza Agerpres .Actul normativ votat astazi a provocat…

- Romanii au datorii la facturile de curent și gaze de aproape un sfert de miliar de lei. Guvernul pregatește abrogarea, printr-o ordonanța de urgența, a prevederii legale prin care a fost interzisa deconectarea sau debranșarea consumatorilor de energie electrica și gaze naturale pe perioada starii de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca bugetul ministerului are 100 de milioane de lei pentru decontarea navetei elevilor. Conform ministrului, decontarea navetei se va face chiar daca distanta intre scoala si domiciliul elevului depaseste 50 de km. „In bugetul Ministerului Educatiei se regasesc…

- De asemenea, „elevilor care locuiesc la internat sau in gazda li se asigura decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a 8 calatorii dus-intors pe semestru, din bugetul Ministerului Educatiei, prin unitatile de invatamant unde sunt scolarizati”, mai indica proiectul de OUG. Acesti elevi pot solicita…