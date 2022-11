Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin s-a intalnit cu mamele soldatilor rusi care lupta in Ucraina si le-a spus ca nu regreta lansarea asa-numitei „operatiuni militare speciale" in Ucraina, desi le-a asigurat ca le impartaseste suferinta, relateaza „The Guardian". Presa rusa de stat a difuzat imagini preinregistrate cu intalnirea…

- Secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare din Ucraina, Oleksii Danilov, a declarat marti ca principala conditie pentru reluarea negocierilor cu Rusia va fi restabilirea integritatii teritoriale a Ucrainei, transmite The Guardian.

- Armata ucraineana a spus ca locuitorii din Herson, capitala regiunii cu același nume, au primit mesaje de avertizare pe telefoanele lor de la autoritațile de ocupație ruse in care li se cere sa plece pe cat de repede posibil din oraș, noteaza duminica The Guardian și Associated Press. Soldații ruși…

- Rusia este dispusa sa discute cu SUA si cu papa Francisc pentru a se gasi o solutie la situatia creata de campania militara rusa in Ucraina, a declarat marti Kremlinul, potrivit EFE. ‘Suntem pregatiti sa discutam toate acestea (situatia din Ucraina) cu americanii, cu francezii si cu Suveranul Pontif’,…

- Șeful adjunct al Administrației Regionale ruse din Herson, Kirill Stremousov, a anunțat ca forțele armate ucraineane, „impinse de Occident” au lansat miercuri dupa-amiaza o ofensiva in regiune, ceea ce va permite bombardarea orașului Herson, precum și a parții de pe malul drept al regiunii, informeaza…

- Forțele rusești au lansat un nou atac, marți, asupra facilitaților energetice ale Ucrainei, cauzand explozii in zona de Nord a Kievului, unde se afla o uzina de energie termica, conform The Guardian. Aceste noi atacuri au loc in urma unei campanii de bombardare lansate de Moscova impotriva orașelor…

- Consiliul pentru Securitatea Nationala si Aparare din Ucraina (SNBO) a elaborat instructiuni detaliate pentru ucraineni in cazul utilizarii de catre Federatia Rusa a armelor nucleare tactice, a declarat marti seara secretarul SNBO, Oleksii Danilov, citat de agentia de presa Unian, scrie Agerpres.…

- Clerici musulmani ii indeamna pe uzbeci sa nu se alature razboiului Rusiei din Ucraina, avertizand ca acest lucru ar fi impotriva credinței islamice. Membri ai unor ”organizații teroriste” incearca sa recruteze musulmani pentru a lupta in conflictul din Ucraina sub pretextul ”jihadului” sau al razboiului…