Consiliera premierului, Mioara Costin, a DEMISIONAT

Mioara Costin a demisionat din funcția de consilier de stat pe comunicare, din cadrul Cancelariei prim-ministrului. In Monitorul Oficial a aparut, joi seara, decizia semnata de premierul Florin Cițu. Decizia privind eliberarea Mioarei Costin este la cerere, se precizeaza in document. Tot joi, comunitatea Declic a transmis ca depune un denunț pe numele premierului Florin […]