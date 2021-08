Consilier USR: E nevoie de fonduri suplimentare de la Guvern pentru Termoenergetica Consilierul municipal USR PLUS Nicorel Nicorescu, membru in AGA la Termoenergetica, apreciaza ca sunt necesare fonduri suplimentare de la Guvern pentru Termoenergetica, dar ca discutiile in acest sens ar fi blocate din motive politice, scrie Agerpres . Intr-o postare pe Facebook , consilierul municipal arata ca termoficarea din Bucuresti are nevoie de investitii, dupa decenii de lipsa a acestora si in conditiile in care multe zone sunt afectate din cauza acoperirii precare a furnizarii cu agent termic. Potrivit acestuia, o mare problema a reprezentat-o inchiderea CET Titan, care reusea sa asigure… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul municipal USR PLUS Nicorel Nicorescu, membru in AGA la Termoenergetica, apreciaza ca sunt necesare fonduri suplimentare de la Guvern pentru Termoenergetica, dar ca discutiile in acest sens ar fi blocate din motive politice, anunța Agerpres. Intr-o postare pe Facebook, consilierul…

- Cinci consilieri USR PLUS au trimis, vineri, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3, o sesizare in care le-au relatat procurorilor ce au gasit, in luna iulie, pe santierul deschis in zona Esplanada din centrul Capitalei, unde zilele trecute au murit doi muncitori. „Consilierii generali USR…

- Primarul sectorului 6 al Capitalei a anunțat ca va intra in cursa pentru conducerea PNL București printr-o postare pe Facebook, unde a adaugat cateva fotografii in care apare alaturi de premierul Florin Cițu, candidat, la randul sau la șefia PNL. ”Mi-am depus astazi candidatura pentru președinția PNL…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, si-a depus vineri candidatura pentru funcția de președinte al PNL Bucuresti, el mergând însoțit de premierul Florin Cîțu, candidat la șefia partidului alaturi de Ludovic Orban, la congresul din septembrie. "Mi-am depus astazi candidatura pentru…

- Mai exact, punctul de vaccinare va fi deschis in zilele de 13, 17, 21 si 28 iunie, intre orele 10:00 si 18:00.”La acest efort contribuie DSP Bucuresti, Ministerul Sanatatii, Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Apararii Nationale, Primaria Capitalei si Primaria Sectorului 2, iar vaccinarea…

- Proiectul „Strazi deschise” nu poate avea loc in acest week-end, in contextul in care se desfasoara duminica primul meci din cadrul Campionatului European de Fotbal – UEFA 2020, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a PMB. Proiectul va fi reluat in perioada 19-20 iunie. „Duminica, 13…

- Primarul general Nicușor Dan a aratat ca Societatea Electrocentrale Bucuresti – ELCEN a fost evaluata la peste un miliard de lei, iar el este un mare susținator al preluarii acesteia de catre compania municipala Termoenergetica, relateaza Agerpres . „Ei au facut o evaluare, care este la nivelul anului…