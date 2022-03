Stiri pe aceeasi tema

- Aleksandr Kalinin, un politician controversat din R. Moldova, fost candidat la alegerile prezidentiale din 2020, liderul „Partidul Regiunilor”, o formatiune politica prorusa, a lansat mai multe falsuri intr-un interviu pentru portalul rus de stiri pravda.ru. Aleksandr Kalinin a declarat…

- Serghei Narișkin, șeful Serviciului de Informații Externe din Rusia (SVR), a declarat in cadrul unui eveniment de la Moscova, ca Rusia „traiește acum un moment cu adevarat istoric”. „Se decide soarta Rusiei, locul ei viitor in lume”, a spus Narișkin. Discursul șefului de spionaj s-a concentrat pe importanța…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat țarile occidentale ca razboiul nu se va opri cu Ucraina, ci atacul asupra libertaților se va resfrange la nivel global. In timpul unui interviu acordat luni lui David Muir de la ABC World News Tonight, Zelenski a vorbit din nou despre importanța…

- Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, și-a exprimat increderea ferma in victoria Ucrainei și a spus ca Statele Unite și alte țari Occidentale vor continua sa sprijine poporul ucrainean și sa creasca presiunea asupra Rusiei. El a spus acest lucru luni in timpul unei conferințe de presa la Vilnius…

- Federatia Internationala de Pisici a suspendat participarea pisicilor de rasa pura din Rusia la expozitiile internationale, in urma razboiului izbucnit in Ucraina. Federatia Internationala de Pisici a suspendat participarea pisicilor din Rusia la expozitiile internationale, dupa izbucnirea razboiului in…

- Romania, Polonia, Republica Moldova și Slovacia sunt țarile din “prima linie”, care ar putea sa primeasca sprijin de la Statele Unite, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat, miercuri, secretarul de stat american, Anthony Blinken, transmite Reuters. In același timp, Statele Unite sunt pregatite…

- Talibanii cer Rusiei și Ucrainei sa „rezolve criza prin mijloace pașnice”, la cateva luni dupa ce mișcarea extremista islamica a masacrat oameni nevinovați in timp ce aceștia au preluat conducerea Afganistanului de la guvernul susținut de Occident, relateaza Daily Mail . Intr-o declarație postata pe…

- Armand Goșu, expert in spațiul rusesc, a vorbit despre situația in care se afla Ucraina in acest moment, pe fondul conflictului cu Rusia. Expertul a comentat cursul evenimentelor, pe acest subiect. Armand Goșu a explicat la Europa FM ca Rusia nu negociaza daca nu are un interes, iar o negociere cu Rusia…