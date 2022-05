Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a reacționat dupa victoria cu CSU Craiova, 2-1, care le-a adus „vișiniilor” al 5-lea titlu consecutiv. „Bursucul”, care a ajuns la 6 titluri de campion in Liga 1 ca antrenor, a atins mai multe subiecte in cadrul conferinței de presa ce a urmat meciului…

- CFR Cluj joaca acasa cu Farul Constanța, de la ora 21:30, in etapa #7 din play-off. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Programul complet din play-off AICI! CFR Cluj - Farul Constanța, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! CFR Cluj -…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a anunțat portarul pe care se va baza la partida cu Farul, din etapa #7 a play-off-ului Ligii 1. Meciul CFR Cluj - Farul se va juca duminica, 1 mai, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima…

- Marcel Pușcaș (61 de ani), președintele de la FCU Craiova, a numit 4 fotbaliști care ar putea face diferența in meciul dintre CFR Cluj și FCSB. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, 17 aprilie, la ora 20:30. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, OrangeSport 1 și Look Sport +.…

- O declarație ironica data de Basarab Panduru (51 de ani) dupa CSU Craiova - CFR Cluj 3-2 a starnit o mare controversa. Mihai Bordeianu, mijlocașul campioanei CFR Cluj, a susținut ca toata lumea se bucura de infrangerile lor. Basarab Panduru, prezent in studioul Orange Sport, a replicat ironic: „Sa…

- Atacantul Vlad Morar (28 de ani), ajuns in iarna la Dinamo, de la Gaz Metan, a vorbit inainte de meciul contra celor de la FCU Craiova despre datoriile pe care fostele formații le au catre el. Dinamo – FCU Craiova se joaca vineri, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct…

- LPF a alcatuit cea mai buna etapa a rundei 30, ultima a sezonului regulat din Liga 1. FCSB, CFR Cluj, FC Argeș și CSU Craiova dau cate doi jucatori. Toate și-au caștigat meciurile din etapa 30. Primul „11” este completat de cate un jucator de la Rapid, UTA și Chindia. ...

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, s-a impus greu, cu 2-0, in deplasare, in fața formației Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-o partida contand pentru etapa 28 din Liga 1. Primul gol al meciului a fost marcat de Camora, cu un șut superb, de la distanța (’5). Meciul a fost rezolvat de Debeljuh, care a reluat in…