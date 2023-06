Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson urmeaza sa demisioneze din funcția de parlamentar cu efect imediat dupa primirea raportului Partygate, relateaza BBC. Raportul a fost elaborat de Comisia pentru privilegii condusa de deputați, care a analizat daca fostul premier a indus in eroare Parlamentul. Johnson a acuzat comisia parlamentara…

- Fostul premier britanic Boris Johnson a facut obiectul unor noi reclamatii despre posibile noi incalcari ale regulilor anti-COVID-19. Fostul sef al guvern conservator, nevoit sa demisioneze vara trecuta dupa o succesiune de scandaluri, in principal cel al petrecerilor din Downing Street cu incalcarea…

- Soția fostului premier britanic Boris Johnson a anunțat ca este insarcinata. Este al treilea copil al cuplului, transmite AFP. Boris Johnson este cunoscut pentru casatoriile și relațiile sale. El va deveni tata cel puțin pentru a opta oara. Actuala sa soție, Carrie, a anunțat, vineri, ca este insarcinata.…

- O eventuala revenire a Marii Britanii in Uniunea Europeana, de unde ea a iesit dupa referendumul privind Brexit-ul din 2016, nu va fi posibila decat dupa multi ani, considera fostul premier britanic Tony Blair. "Chestiunea de a sti daca si cum Marea Britanie ar putea reveni in UE apartine unei generatii…