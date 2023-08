Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de ieri a Consiliului de Administrație de la SNTFC CFR Calatori a fost puțin tensionata, dar, intr-un final, i s-a prelungit mandatul actualului director general Traian Preoteasa. Consiliul de Administrație de la CFR Calatori, condus de catre profesorul Gheorghe Popa, a decis ieri prelungirea…

- Potrivit documentului, medicul a incasat acești bani pentru activitatea desfașurata atat la Universitatea de Medicina și Farmacie Iași, la Institutul de Medicina Legala, ca membru in Consiliul de Administrație al Institutului de Psihiatrie „Socola”, cat și pentru seminarul pe care il desfașoara in cadrul…

- Campania de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romana, s-a prelungit pana la data de 25.08.2023. Astfel, cei care nu au reusit sa ajunga, vor putea sa o faca, fiind asteptati la Centrul Militar…

- De rezolvarea problemei parcarilor in Chișinau ar trebui sa se ocupe o intreprindere municipala care are terenuri bune, pe care nu le folosește și pe care ar putea sa le vinda, iar cu aceste fonduri ar putea fi realizat un proiect privind crearea de parcari. O astfel de opinie a exprimat președintele…

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a criticat in mod dur faptul ca echipa sa a fost interzisa in Ghencea la derby-ul cu Dinamo, care se va juca pe „Arcul de Triumf”, stadion de doar 8.000 de locuri. Vineri dimineața s-au pus in vanzare biletele la case pentru…

- Consiliul Județean Maramureș și expertul sau in recrutare Pluri Consultants Romania S.R.L. anunta declansarea procedurii de recrutare și selecție de candidati pentru nominalizarea in vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al DRUMURI-PODURI S.A., societate aflata in subordinea CJ. ”Procesul…

- Consiliul de Administratie al Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de la Marea Neagra, l-a numit pe Viorel-Sorin Ciutureanu in functia de director general, pentru patru ani, pana in iunie 2027. De asemenea, Adriana Frangu a fost numita in functia de director financiar al…

- Compania ”Energocom” va desfașura astazi procedura de achiziție a gazelor naturale prin negocieri directe Enunțarea propunerilor pentru licitație va avea loc pe 30 mai, ora 13:00, la sediul Energocom, iar apoi vor urma negocieri directe. Despre acest lucru a anunțat Alexandr Slusari, membru al Consiliului…