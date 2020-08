Cono de Arita - o piramidă bizară în pustietățile Argentinei (VIDEO) Arida și plata ca-n palma, cimpia de sare Salar de Arizaro arata ca un peisaj de pe alta planeta. Plimbindu-te prin pustietatea de aici, te simți ca un astronaut in explorarea unei lumi indepartate. Iar daca in expediția ta intilnești piramida Cono de Arita, sentimentul de ireal se adincește și mai tare. La o prima vedere, Cono de Arita pare a fi o piramida, scrie incredibilia.ro. Totuși, es Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

