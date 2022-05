Stiri pe aceeasi tema

- Doi oficiali militari de la Pentagon care au fost insarcinați sa monitorizeze cazurile de obiective zburatoare neidentificate (OZN) vazute pe teritoriul americani vor vorbi marți seara in cadrul unei audieri in Congresul american, prima audiere ca va fi publica din ultimii peste 50 de ani, relateaza…

- Actorul Johnny Depp a depus marturie in procesul de defaimare intentat fostei sale sotii, Amber Heard, care l-a acuzat in tabloidele americane de violenta domestica. Avocatii lui Heard l-au portretizat pe Johnny Depp ca fiind un partener abuziv, predispus la consum de droguri si alcool. Apararea lui…

- Pe 14 aprilie 1962, la nici 52 de ani, Iuliu (Gyula) Baratky spunea adio lumii pe care o incantase de atatea ori cu driblingurile și golurile sale extraordinare. Pasiunea pentru alcool și fumatul in exces, erau zile cand dadea gata și trei pachete de țigari!, i-au distrus ficatul, astfel ca decesul…

- Nicolae Ciuca a declarat, intrebat duminica la Parlament daca isi va depune candidatura pentru sefia PNL, ca pana in prezent nu a luat o decizie in acest sens si inca analizeaza aceasta posibilitate, informeaza News.ro . „Atunci cand voi lua o decizie in acest sens, o voi face. Eu pana in acest moment…

- Interesul cetațenilor nu a fost foarte mare in ceea ce privește acest subiect, motiv pentru care nici nu au participat. Principala nemulțumire, insa, a fost a domnului Vasile Crișan și a vizat anveloparea M-urilor, care a fost facuta „de mantuiala. O sa incerc sa fiu foarte scurt. Primul lucru la care…