Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat, luni, ca exista o „unanimitate totala” cu liderii europeni in ceea ce privește concentarea de trupe rusești la granița cu Ucraina, informeaza BBC. Președintele Biden a susținut luni o videoconferința cu aliații europeni, in condițiile in care puterile occidentale…

- Un proiect de lege menit sa impuna sanctiuni entitatilor responsabile de gazoductul Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania si pe care Statele Unite il denunta, a esuat joi in Senatul american, scrie AFP.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus, marti, organizarea unui nou summit in Formatul Normandia, cu Rusia, Franta si Germania, pentru identificarea unei solutii politice la conflictul separatist din estul Ucrainei. "A venit momentul sa ajungem la un acord pentru a pune capat…

- Vara trecuta, președintele Senatului de la acel moment, Anca Dragu, a utilizat resurse publice in interesul sau propriu, al familiei sale și al unor apropiați. Dragu a folosit mașinile instituției, angajați SPP și Salonul Prezidențial de la Aeroportul Otopeni pentru a avea facilitați la imbarcarea in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va discuta „in urmatoarele zile” cu omologii sai ucrainean, Volodimir Zelenski, si rus, Vladimir Putin, dupa un summit virtual intre liderul de la Kremlin si Joe Biden, pentru a evita o escaladare militara in Ucraina, a anuntat marti Palatul Elysee, noteaza AFP.…

- Guvernul britanic s-a declarat joi ''dezamagit'' de amenintarile pescarilor francezi de a bloca vineri accesul pentru marfuri in trei porturi de la Canalul Manecii si in tunelul de sub Canal pentru a solicita acordarea de catre Regatul Unit de licente de pescuit post-Brexit, relateaza AFP. ''Suntem…

- Președintele rus Vladimir Putin a calificat luni, 15 noiembrie, exercițiile militare desfașurate de Washington și NATO in Marea Neagra drept o provocare, in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, potrivit Kremlinului. In cadrul acestei conversații, Vladimir Putin…

- Daca Nicolae Ciuca va fi premier intr-un guvern cu PSD, liderii PNL discuta scenarii care sa nu duca la scindarea partidului și ii sugereaza lui Florin Cițu sa fie președintele Senatului, au declarat, pentru Mediafax, surse politice din randul liberalilor. Mai mulți lideri PNL sunt nemulțumiți de posibilitatea…