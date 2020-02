Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste miercuri in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se mai multe subiecte, printre care strategia parlamentarilor partidului la votul din plen pe investirea Guvernului Orban 2, organizarea Congresului social-democratilor si analiza raportului facut de presedintele…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca nu a facut niciun blat cu PNL-ul pentru alegeri anticipate, el explicand ca este normal ca in partid sa se discute strategia, in cazul in care se ajunge la acest scenariu. Dupa sedinta conducerii PSD, Ciolacu a admis ca in interior s-a discutat…

- Marcel Ciolacu a declarat ca luni PSD va decide data pentru Congresul partidului, dupa consultarile cu membrii organizației naționale. Liderul social democrat a adaugat ca tot in cursul saptamanii viitoare va lua o decizie in privința candidaturii pentru șefia PSD."Am un defect. Nu pot sa…

- "Nu votam motiunea de cenzura si votul va fi la vedere. Este o decizie clara a USR", a precizat Barna la Parlament, la finalul unei sedinte a grupurilor USR. Pe de alta parte, a anuntat Barna, conducerea USR a decis desemnarea liderilor grupurilor parlamentare. Astfel, Catalin Drula va fi…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca alegerile anticipate reprezinta o tema falsa, care nu face parte din agenda romanilor. El a criticat Guvernul Orban si a afirmat ca, daca dupa o motiune de cenzura Executivul va cadea, PSD nu va avea o propunere de premier, avand…

- Social-democratii s-au reunit, marti, in sedinta Comitetului Executiv National.UPDATE ora 14.00 Social-democratii au decis ca data Congresului sa fie 1 martie sau 29 februarie. PSD a mai decis ca, in cazul in care Guvernul Orban isi va angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi, va ataca…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este convins ca in cazul in care actualul Guvern al Romaniei isi va da demisia si va trece si motiunea de cenzura a PSD, Ludovic Orban ”nu va mai fi premier niciodata”, mai ales ca ”toata lumea incearca sa scape de el”. PSD anunta motiune de cenzura daca…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fostul premier Mihai Tudose `e posibil sa se intoarca' in partid dupa ce a demisionat din Pro Romania. `Trebuie o discutie in organizatia de la Braila', a indicat acesta. 'Grindeanu si Neacsu au fost exclusi abuziv,…