Congresul Partidului Comunist din China. Xi Jinping pe drumul spre al treilea mandat

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele chinez Xi Jinping a vorbit despre planurile țarii de a reforma armata la ceremonia de deschidere a celui de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist din China. {{641744}}Beijingul iși propune sa aiba o armata la nivel mondial pina in 2027, cind va fi sarbatorit centenarul Armatei Populare…

- Presedintele chinez Xi Jinping ar urma sa obtina, cu exceptia unei surprize, un al treilea mandat, inedit, la conducerea Chinei incepand cu 23 octombrie, a doua zi dupa data de inchidere a Congresului Partidului Comunist, anuntata sambata, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- China a obtinut un succes urias prin promovarea „Spiritului Shanghai”, urmand sa continue susținerea acestui spirit, cu fermitate si cu consecventa, a declarat la 16 Septembrie presedintele Chinei, Xi Jinping, in cadrul celei de-a 22-a conferințe a Consiliului liderilor țarilor membre ale Organizației…

- Vaticanul a transmis Chinei ca Papa Francisc este dispus sa se intalneasca cu președintele chinez Xi Jinping in timp ce ambii lideri se aflau in capitala Kazahstanului, dar China a spus ca nu era suficient timp, a declarat joi o sursa de la Vatican citata de Reuters, potrivit Mediafax. Fii…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca ințelege ca liderul chinez Xi Jinping are intrebari și ingrijorari cu privire la situația din Ucraina, dar l-a laudat pe liderul Chinei pentru ceea ce a spus ca este o poziție "echilibrata" cu privire la conflict. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia condamna provocarile Statelor Unite și ale „sateliților” sai din stramtoarea Taiwan, a declarat președintele rus Vladimir Putin. La o intalnire cu președintele chinez Xi Jinping, Putin a subliniat ca Rusia adera la principiul "o singura China". Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele chinez Xi Jinping a sosit miercuri in Kazahstan, in prima sa vizita in strainatate de la inceputul pandemiei covid-19, relateaza AFP. Avionul liderului chinez a aterizat miercuri, imediat dupa ora 8.30 GMT (11.30, ora Romaniei) la Nur-Sultan, capitala celei mai mari tari din Asia Centrala.…

- Presedintele american Joe Biden si liderul Chinei, Xi Jinping, sunt asteptati sa discute joi, a declarat o sursa familiarizata cu acest plan, pe fondul noilor tensiuni legate de Taiwan si invazia Rusiei in Ucraina, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…